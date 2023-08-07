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Форварда намагаються заманити великими грошима.

Португальський нападник Жоау Феліш під час поточного трансферного вікна повернувся до складу мадридського Атлетіко, із якого його взимку відправили в оренду до лондонського Челсі за 11 млн євро через те, що Дієго Сімеоне не бачив місця в побудові власної команди для цього футболіста.

Очевидно, що аргентинський фахівець за цей час не змінив власної думки, тож у 23-річного виконавця залишається не так багато часу до початку сезону, аби знайти собі інший колектив.

Як і в більшості випадків цього літа, поряд із зірковим виконавцем постійно перебувають клуби із Саудівської Аравії, куди не дуже-то й прагне сам гравець фактично на самому початку власної кар’єри.

Але спроби того ж Аль-Хіляля наразі виглядять дуже відчайдушними — аравійці напередодні запропонували португальцю зарплату в 40 млн євро на рік, після чого розпочався новий раунд перемовин.

У той самий час, Феліш і досі мріє про запрошення від каталонської Барселони, або інших великих клубів Європи.

Аль-Хіляль для Жоау, який у минулому сезоні відіграв 40 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі, є лише запасним варіантом, на випадок, якщо інші клуби так і не зможуть задовільнити запити Атлетіко.