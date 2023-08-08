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Француженки не залишили шансів своїм опоненткам.

У рамках 1/8 фіналу жіночого чемпіонату світу збірна Франції обіграла Марокко з крупним рахунком.

Ще в першому таймі був зрозумілий переможець у грі, коли француженки забили три голи у ворота Марокко.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Франція зіграє проти Австралії.

Жіночий ЧС-2023. 1/8 фіналу

Франція - Марокко 4:0

Голи: Діані, 15, Далі, 20, ле Соммер, 23, 71.

Нагадаємо, що у першому матчі ігрового дня Колумбія пройшла Ямайку.