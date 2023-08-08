Француженки не залишили шансів своїм опоненткам.
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08 серпня 2023, 17:28
У рамках 1/8 фіналу жіночого чемпіонату світу збірна Франції обіграла Марокко з крупним рахунком.
Ще в першому таймі був зрозумілий переможець у грі, коли француженки забили три голи у ворота Марокко.
Зазначимо, що у чвертьфіналі Франція зіграє проти Австралії.
Жіночий ЧС-2023. 1/8 фіналу
Франція - Марокко 4:0
Голи: Діані, 15, Далі, 20, ле Соммер, 23, 71.
Нагадаємо, що у першому матчі ігрового дня Колумбія пройшла Ямайку.