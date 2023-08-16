У фіналі Англія зіграє проти Іспанії.
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16 серпня 2023, 15:59
У півфіналі жіночого чемпіонату світу-2023 між собою зустрічалися збірні Австралії та Англії.
У першому таймі англійки вийшли вперед завдяки голу від Елли Тун.
У другому таймі Австралія зрівняла рахунок на 63-й хвилині гри — м'яч на свій рахунок записала Саманта Керр.
На 71-й хвилині Англія знову вийшла вперед, а на 86-й хвилині зміцнила перевагу.
3:1, Англія вийшла у фінал, де зіграє проти Іспанії. Фінал відбудеться 20 серпня, а матч за третє місце між Австралією та Швецією – 19 серпня.
Австралія — Англія 1:3
Голи: Керр, 63 — Тун, 36, Кемп, 71, Руссо, 86.