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У вирішальний момент представниці скандинавської країни здолали Австралію.

Жіночий чемпіонат світу-2023, що впродовж останнього місця відбувався на теренах Австралії та Нової Зеландії, поступово наближається до свого завершення.

У звітній день відбувся матч за третє місце, у рамках якого збірні Швеції та Австралії вирішували, кому дістанеться "бронзовий" комплект медалей.

Гра вийшла рівною, проте європейській збірні випала відмінна нагода забити у вигляді пенальті посеред першого тайму, а вже в другій половині гри "жовто-сині" закрили протистояння другим голом.

Огляд матчу можна подивитись на офіційному сайті ФІФА.

Швеція — Австралія 2:0

Голи: Рольфо, 30 (пен.), Асслані, 62

Швеція: Мушовиц — Бьорн, Ілестедт, Ерікссон, Андерссон — Ангельдаль, Рубенссон — Рюттінг Канерюд (Сембрант, 89), Асллані (Гуртіг, 67), Рольфо (Скуг, 67) — Блакстеніус (Блумквіст, 67).

Австралія: Арнольд — Карпентер (Невін, 74), Гант, Полкінгорн (Чідіак, 74), Кетлі — Расо (Вайн, 60), Горрі (ван Еггмонд, 60), Куні-Кросс, Фурд — Фаулер, Керр.

Попередження: Рубенссон, Гуртіг — Горрі.