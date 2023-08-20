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28-річний футболіст продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Александар Мітрович став гравцем Аль-Хіляля, повідомив офіційний сайт саудівської команди.

28-річний нападник підписав контракт на три роки. За чутками, сума трансферу склала 50 мільйонів євро.

Таким чином, серб приєднався до Неймара, Рубена Невеша, Сергея Мілінковича-Савича, Каліду Кулібалі та інших, які поповнили склад Аль-Хіляля.

Нагадаємо, що Мітрович виступав за Фулгем із 2018 року. У 28 матчах минулого сезону він забив 15 голів і зробив 4 асисти в АПЛ.