Інше

Швидкоплинний роман форварда з представниками Ближнього Сходу.

Португальський нападник Жота Педру Невеш Феліпе, або просто Жота, улітку цього року перебрався з шотландського Селтіка до чемпіонів Саудівської Аравії, Аль-Іттіхаду, за 29,1 млн євро.

Однак, як повідомляють світові ЗМІ на чолі з відомим інсайдером Фабріціо Романо, взаємини 24-річного виконавця та його нового клубу були доволі швидкоплинними.

Жота в підсумку протримався на Близькому Сході всього місяць, після чого залишив розташування "жовто-чорних" через невизначені причини.

Нагадаємо, що лише влітку минулого року Селтік викупив його контракт у лісабонської Бенфіки за 16,2 млн євро.