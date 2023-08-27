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Італійський фахівець також поїде на заробітки на Близький Схід.

Цього літа в збірній Італії відбулась визначальна подія — свій п’ятирічний цикл роботи завершив головний тренер "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні та пішов із команди в пошуках нових викликів у спортивній кар’єрі.

Власне, у епоху експансії грошей із Саудівської Аравії на європейський ринок подібні питання не довго залишаються актуальними, тож 58-річний фахівець уже має дуже привабливу пропозицію очолити головну команду цієї країни.

Манчіні запропонували контракт до 2026 року із зарплатнею в 20 млн євро.

І допоки остаточного рішення щодо підписання угоди італієць ще не встиг ухвалити, він зайнявся пошуком персоналу для роботи в новій для себе країні.

Фаусто Сальсано, Альберіго Евані, Мауро Сандреані, Маттео Ломбардо, Франческо Гальярді, Массімо Баттара, Джуліо Нучіарі, Джузеппе Донателлі та Андреа Сканавіно, із якими Манчіні співпрацював у різні роки на місту збірної Італії та на болотах, складатимуть майбутній тренерський штаб Саудівської Аравії.