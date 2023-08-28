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Італієць підписав контракт до 2026 року.

Роберто Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії, повідомив Twitter-аккаунт національної команди.

58-річний фахівець підписав контракт до літа 2026 року. З чуток, його заробітна плата становитиме 20 мільйонів євро за сезон.

"Я створив історію в Європі. Настав час творити історію з Саудівською Аравією", — сказав 58-річний фахівець у ролику-оголошенні.

Раніше Роберто Манчіні виграв Євро-2020 зі збірною Італії та не потрапив із цією командою на ЧС-2022.