Іспанія

Друга спроба гравця проявити себе в Іспанії.

Домініканський нападник Маріано Діас має за своїми плечима досвід підготовки в лавах академії мадридського Реала, і хоча одразу заграти за "дорослу" команду в нього не вийшло, проте в 2017 році відбулась дуже вдала поїздка до французького Ліона.

Уже за сезон після того 30-річний виконавець повернувся до столиці Іспанії за 21,5 млн євро, тоді як продавали його за 8 млн євро, але за п’ять років перебування в складі "галактікос" так себе й не зарекомендував належним чином.

У підсумку Реал оголосив про чергове розставання зі своїм вихованцем, після чого Маріано отримав статус вільного агента.

Але трансферна кампанія в підсумку завершилась для нього вдалим пошуком нового місця роботи — андалузька Севілья, хоча й має серйозні фінансові проблеми, забрала гравця до себе.

Контракт підписано до 2025 року.

За Реал Маріано провів загалом 84 матчі, забивши 12 голів + 3 гольові передачі, тоді як за Ліон — 48 ігор (21 + 6).