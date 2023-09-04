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Данський голкіпер знайшов новий клуб.

Каспер Шмейхель завершує перехід до бельгійського Андерлехта на правах вільного агента, пише журналіст Фабріціо Романо.

Контракт 36-річного гравця буде розраховано до червня 2024 року. Угоду укладуть протягом наступних 24 годин.

Шмейхель став вільним агентом 1 вересня, коли розірвав контракт з Ніццою.

У минулому сезоні данець провів 46 матчів за французький клуб у всіх турнірах, пропустив 47 м'ячів та 13 разів зберіг ворота недоторканими. Портал transfermarkt оцінює його у 2 мільйони євро.