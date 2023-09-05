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28-річний опорник став гравцем льєжського Стандарда.

Англієць Айзек Гейден покинув Ньюкасл, приєднавшись до Стандарда на правах річної оренди, повідомляє офіційний сайт бельгійців.

Вихованець Арсеналу другий сезон поспіль не гратиме за "сорок". У минулому сезоні він виступав за Норвіч у Чемпіоншипі, а тепер намагатиметься допомогти льєжському Стандарду у Лізі Жупіле.

✍ 𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 Isaac 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



📝 NEWS | 𝐈𝐬𝐚𝐚𝐜 𝐇𝐚𝐲𝐝𝐞𝐧 rejoint les Rouches 👉 https://t.co/xs2SYpb47l 🔴⚪



📝 NEWS | 𝐈𝐬𝐚𝐚𝐜 𝐇𝐚𝐲𝐝𝐞𝐧 tekent bij de Rouches 👉 https://t.co/1KZgb7X1HY 🔴⚪@IsaacHayden65 || #COYR pic.twitter.com/4kQc7ot57G — Standard de Liège (@Standard_RSCL) September 5, 2023

Після 6-ти турів новий клуб півзахисника займає 14-те з 16-ти місць у чемпіонаті Бельгії.

За Норвіч у сезоні 2022/23 Гейден провів 14 матчів, в яких заробив 5 жовтих карток. Портал transfermarkt оцінює його у 2,5 мільйони євро.