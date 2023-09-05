28-річний опорник став гравцем льєжського Стандарда.
Айзек Гейден, фото Стандард
05 вересня 2023, 14:18
Англієць Айзек Гейден покинув Ньюкасл, приєднавшись до Стандарда на правах річної оренди, повідомляє офіційний сайт бельгійців.
Вихованець Арсеналу другий сезон поспіль не гратиме за "сорок". У минулому сезоні він виступав за Норвіч у Чемпіоншипі, а тепер намагатиметься допомогти льєжському Стандарду у Лізі Жупіле.
Після 6-ти турів новий клуб півзахисника займає 14-те з 16-ти місць у чемпіонаті Бельгії.
За Норвіч у сезоні 2022/23 Гейден провів 14 матчів, в яких заробив 5 жовтих карток. Портал transfermarkt оцінює його у 2,5 мільйони євро.