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Ромен Саїсс вдруге за це трансферне вікно змінив клуб.

Центральний захисник національної збірної Марокко Ромен Саїсс, відомий в англійській Прем'єр-лізі за своїми виступами за Вулвергемптон, вдруге за це трансферне вікно змінив клубну прописку.

24 липня 33-річний марокканець перейшов до катарського Аль-Садда з турецького Бешикташа за 2,5 мільйона євро, проте надовго гравець там не затримався.

Всього через три зіграні матчі за новий клуб Саїсс залишив Катар і офіційно перейшов в чемпіонат Саудівської Аравії, де буде на правах оренди захищати кольори Аш-Шабаба до кінця сезону.

Зазначимо, що на рахунку Ромена Саїсса є 75 матчів за збірну Марокко (2 голи та 1 асист), а також 110 поєдинків у рамках АПЛ (9 голів та 1 асист).