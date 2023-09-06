Ромен Саїсс вдруге за це трансферне вікно змінив клуб.
Ромен Саїсс, Аш-Шабаб
06 вересня 2023, 15:57
Центральний захисник національної збірної Марокко Ромен Саїсс, відомий в англійській Прем'єр-лізі за своїми виступами за Вулвергемптон, вдруге за це трансферне вікно змінив клубну прописку.
24 липня 33-річний марокканець перейшов до катарського Аль-Садда з турецького Бешикташа за 2,5 мільйона євро, проте надовго гравець там не затримався.
Всього через три зіграні матчі за новий клуб Саїсс залишив Катар і офіційно перейшов в чемпіонат Саудівської Аравії, де буде на правах оренди захищати кольори Аш-Шабаба до кінця сезону.
Зазначимо, що на рахунку Ромена Саїсса є 75 матчів за збірну Марокко (2 голи та 1 асист), а також 110 поєдинків у рамках АПЛ (9 голів та 1 асист).