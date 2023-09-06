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31-річний футболіст виступатиме у Катарі на правах оренди.

Філіппе Коутінью продовжить кар'єру у чемпіонаті Катару, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, до трансферу бразильського півзахисника близький Аль-Духайль. Катарський клуб орендує гравця Астон Вілли та візьме на себе його зарплату.

Сам Коутінью погодився на перехід до катарської команди 10 днів тому, відмовивши Бешикташу та Бетісу.

Минулого сезону АПЛ бразилець провів 20 матчів та забив 1 гол.