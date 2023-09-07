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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 вересня.

Завершилася 560 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Великобританія оголосить чвк "вагнер" терористичною організацією в країні", — про це повідомив голова МВС Великої Британії.

"Підготовка енергосистеми до зими": Зеленський повідомив про головне питання Ставки. "Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист".

Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова міністром оборони України. За це рішення проголосували 338 депутатів.

"Українська розвідка не впевнена на 100% у загибелі пригожина в авіакатастрофі у Тверській області, але підтверджує інформацію про загибель засновника "вагнера" уткіна", — представник ГУР МОУ Юсов.

"Удар по ринку в Костянтинівці – це навмисний теракт рф", – Зеленський. "Ми розуміємо, що вони роблять. Це те саме, що й було раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських сил оборони".

"США передають Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams", — Пентагон. Вони надійдуть в рамках пакету на суму $175 мільйони.

"В Україні цифровізують ВЛК, створять електронний військовий квиток та запустять єдиний реєстр призовників", — про такі плани заявив Умєров.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 10 ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гранівого Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Грем'яч Чернігівської області, Велика Писарівка, Покровка, Пономаренки, Чернацьке Сумської області та Ветеринатне, Гатище, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника неподалік Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового та Північного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Біла Гора, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. У свою чергу, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Невельське, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красногорівка, Парасковіївка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Левадне, Гуляйполе, Червоне Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон та Антонівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціям зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 3 артилерійські засоби, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Дорогі українці, українки! Сьогодні важкий день. Станом на цей час у Костянтинівці Донецької області після удару російських терористів понад 30 поранених. 16 людей убиті. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, хто втратив близьких! На місці удару працювали всі служби – розбирали завали, рятували людей. Я вдячний усім у світі, хто засудив цей черговий прояв російського зла та підтримує Україну, наших людей. І дуже важливо, що відповіддю на російський терор була виключно ще більша консолідація світу. Кожен прояв такої консолідації реально допомагає рятувати життя.

Сьогодні в Україні, у Києві, – кілька вагомих міжнародних подій. Візити партнерів. Данія – Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен. Сполучені Штати – держсекретар Блінкен. Перші леді та джентльмени держав-партнерів, які взяли участь у цьогорічному Саміті – і цей уже третій Саміт перших леді та джентльменів присвячений надзвичайно важливій і чутливій темі, а саме – тому, як проходимо через цю війну, як наші серця й душі переживають війну. Тому, як долати біль війни. Ментальне здоров’я, ментальна стійкість людей – це те, що потребує роботи так само, як і будь-який інший прояв нашої стійкості.

За цей день маємо нові оборонні домовленості. Нові політичні, гуманітарні домовленості. Готуємо й нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень із погляду нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності. Щоб наші воїни, увесь наш народ відчули більше посилення. Я дякую всім, хто допомагає й допомагатиме! Дякую всім, чия сила – українська!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!