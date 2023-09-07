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Захисник поділився враженнями від трансферу.

Іспанський центральний захисник Емерік Лапорт цьогорічного літнього трансферного вікна вирішив перейти з англійського Манчестер Сіті до аравійського Ан-Насра за 27,5 млн євро.

У заможній країні Близького Сходу 29-річний виконавець отримав солідний трансферний контракт на 25 млн євро зарплатні на рік.

Після трансферу до аравійського футбольного світу Лапорт вирішив розповісти, чому обрав саме такий розвиток своєї кар’єри.

"Це правда, що в мене були можливості для трансферу й не до Ан-Насра. Я тривалий час підтримував зв’язок із Атлетіком. Аж від того моменту, як перейшов до Манчестер Сіті. Ми все одно залишались товаришами з керівниками клубу, і не було жодних проблем у спілкуванні, вони завжди були поруч.

Вони знають, що я завжди хочу повернутись до рідного регіону, і я завжди буду вдячний клубу. Але, як мені здається, відповідний момент ще не настав, а отже я вирішив піти іншим шляхом.

Щодо футбольної пенсі, то так, я проведу її або в Атлетіку, або в Бордо", — заявив іспанський футболіст.

Лапорт уже встиг відіграти три матчі за свій новий клуб.