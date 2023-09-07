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Сергій Сидорчук має шанс зустрітися на полі з колишнім захисником молодіжної збірної України, який поїхав на росію.

Центральний захисник Марк Мампассі знову залишив московський локомотив та став гравцем бельгійського Кортрейку, який наразі займає останню сходинку в турнірній таблиці внутрішньої першості.

20-річний ексцентрбек молодіжної збірної України, який після переїзду з донецького Шахтаря до т. зв. чемпіонату росії напочатку 2022 року був заявлений своєю новою команду як росіянин, перейшов до бельгійського клубу на правах оренди з правом викупу.

Кортрейк також вказав Мампассі на своєму офіційному сайті як росіянина, зазначивши, що він також чомусь досі має українське громадянство.

Це вже друга спроба Мампассі заграти за межами боліт після повномасштабного вторгнення росії до України. Раніше він переходив на правах оренди до турецького Антальяспора, за який так і не провів жодного матчу.

Зазначимо, що раніше до чемпіонату Бельгії перейшов український опорник Сергій Сидорчук. Його Вестерло займає передостанню сходинку в таблиці після шести турів з одним очком в активі, випереджаючи Кортрейк за додатковими показниками.