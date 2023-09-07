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Захисник іспанського Бетіса невдовзі опиниться у Саудівській Аравії.

Італійський центральний захисник Бетіса скоро змінить команду, пише журналіст Фабріціо Романо.

Перед підписанням мають бути узгоджені ще деякі деталі, але угода щодо 26-річного Луїса Феліпе закрита.

Джерела припускають, гравець вже завершив першу частину медогляду перед останніми 24-годинними переговорами сьогодні, 7 вересня.

Центральний захисник відіграв по 90 хвилин в усіх 4-х матчах Бетіса у Ла Лізі цього сезону. Портал transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.