Інше

Нападник дав свій коментар.

Неймар припустив, що чемпіонат Саудівської Аравії перевершує французьку Лігу 1.

"Футбол скрізь однаковий, м'яч круглий, як і скрізь. Враховуючи зіркові імена в цій лізі, вона, можливо, краща за Лігу 1.

Тут найінтенсивніші тренування. Я хочу вигравати трофеї та робити це з Аль-Хілялем.

Мене не хвилює, що кажуть. Люди казали, що Ліга 1 слабка, але саме там мені діставалося найбільше.

Чемпіонат буде цікавим, впевнений, ви стежитимете", — наводить слова Неймара L'Equipe.

Неймар у минулому сезоні відіграв 29 матчів, забив 18 голів та віддав 17 гольових передач.