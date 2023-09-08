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Бразильський вінгер пограє під керівництвом Ернана Креспо.

Лівий вінгер Астон Вілли Філіппе Коутінью на правах оренди перебрався до Аль-Духаїля, повідомляє офіційний сайт катарського клубу.

Бразилець не входив у плани Унаї Емері, тому тимчасово покинув клуб. 31-річний гравець приєднався до діючого чемпіона Катару.

У цьому сезоні Коутінью протягом чотирьох турів АПЛ зіграв за Астон Віллу лише 24 хвилини. Два матчі він пропустив через травму. Портал transfermarkt оцінює його у 10 мільйонів євро.