Бразильський вінгер пограє під керівництвом Ернана Креспо.
Філіппе Коутінью, Getty Images
08 вересня 2023, 19:24
Лівий вінгер Астон Вілли Філіппе Коутінью на правах оренди перебрався до Аль-Духаїля, повідомляє офіційний сайт катарського клубу.
Бразилець не входив у плани Унаї Емері, тому тимчасово покинув клуб. 31-річний гравець приєднався до діючого чемпіона Катару.
У цьому сезоні Коутінью протягом чотирьох турів АПЛ зіграв за Астон Віллу лише 24 хвилини. Два матчі він пропустив через травму. Портал transfermarkt оцінює його у 10 мільйонів євро.