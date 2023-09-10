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Півзахисник ПСЖ продовжить кар’єру на Близькому Сході.

Італійський центральний півзахисник Марко Верратті від літа 2012 року є гравцем французького Парі Сен-Жермен, проте його тривала каденція в цьому клубі поступово наближається до завершення.

30-річний виконавець виявився непотрібним тренерському штабу Луїса Енріке, хоча ще на початку 2023 року він належав до переліку "недоторканих" футболістів.

Але під час літнього трансферного вікна столичний колектив отримав таку кількість пропозицій від клубів із Близького Сходу, що реалізація ідеї переходу гравця стала лише питанням часу.

У підсумку, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Верратті досяг домовленості щодо контракту до 2026 року з катарським Аль-Арабі, де буде отримувати 30 млн євро за сезон.

ПСЖ, у свою чергу, заробить за рахунок його трансферу 50 млн євро.

Найближчим часом варто очікувати на офіційне оголошення про трансфер.

За клуб із Дохи виступає на правах оренди центральний захисник Абду Діалло, а також колишній гравець парижан Рафінья Алькантара.