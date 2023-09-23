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Але один із м’ячів португальської зірки вийшов доволі неоднозначним.

Напередодні відбувся матч сьомого туру саудівського професійної ліги, у рамках якого Ан-Наср на власному полі приймав Аль-Ахлі.

У складі господарів поля з перших хвилин з’явились на полі Емерік Лапорт, Алекс Теллес, Марцелло Брозович, Таліска, Отавіу, Мане та Кріштіану Роналду, тоді як за гостей зіграли Едуар Менді, Меріх Демірал, Франк Кесс’є, Габрі Вейга, Роберто Фірміно, Аллан Сен-Максімен та Ріяд Марез.

У підсумку колишні європейські футбольні зірки влаштували свято футболу з великою кількістю забитих м’ячів.

На рахунку одних тільки Роналду Таліска опинилось два результативних постріли, тоді як суперники на три пропущені м’ячі в першому таймі відповіли тільки одним голом, а після перерви виграли половину матчу за рахунком, проте в загальному плані все ж таки поступились.

Ан-Наср — Аль-Ахлі 4:3

Голи: Роналду, 4, 52, Таліска, 17, 45+6 — Кесс’є, 30, Марез, 50, Аль-Бурайкан, 87



Ан-Наср: Аль-Акіді — Аль-Ганнам, Ладжамі, Лапорт, Теллес — Аль-Хайбарі (Аль-Амрі, 90+7), Брозович — Таліска, Отавіу (Фофана, 77), Мане (Гаріб, 84) — Роналду.

Аль-Ахлі: Менді — Маджраши, Демірал, Ібаньєс, Аль-Хураїджі (Яслам, 85) — Аль-Маджхад (Ер-Рашиді, 90+8), Кесс’є — Вейга (Ан-Набіт, 66), Фірміно (Ад-Джоані 85), Сен-Максімен (Аль-Бурайка, 66) — Марез.

Попередження: Мане, Таліска — Маджраши, Яслам.