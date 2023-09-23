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15 жовтня в Києві пройде друга футбольна конференція "ФФФ", на якій виступлять провідні спеціалісти країни: тренери, аналітики, скаути, функціонери та спортивні маркетологи.

"Форум футбольних фахівців-2023. Каталізатори професійного росту" – офлайн-конференція, метою якої є вплив на загальну компетенцію і фах футбольних спеціалістів в Україні; кардинальну зміну парадигми «закритості» футбольної спільноти; загальний розвиток футбольної індустрії в Україні; нетворкінг, обмін думками, об’єднання зусиль.

Елітні футболісти постійно сканують футбольне поле на 360 градусів, оцінюючи ситуацію і всі ризики для прийняття правильних рішень. Так само і футбольні спеціалісти мають постійно озиратись по сторонах в пошуках нової цінної інформації, нових матеріалів та нових знайомств для особистого розвитку.

"Форум футбольних фахівців-2023" підійде для:

- тренерів (як дитячих, так і тренерів дорослих команд);

- тренерів з фізпідготовки та реабілітологів

- аналітиків та скаутів;

- агентів;

- менеджерів та спортивних маркетологів;

- всіх, хто працює в футбольній індустрії, чи мріє в неї потрапити.

Усі спеціалісти, які виступлять на конференції в ролі спікерів – досвідчені фахівці, які мають практичний досвід в УПЛ, ПФЛ та співпрацюють з футболістами національної збірної.

Програма форуму:

Перша частина "Форуму футбольних фахівців" відбулась 10 червня цього року, нагадуємо як це було.

Придбати квиток на "ФФФ" можна на сайті — https://footballforum.in.ua/

Instagram-акаунт "ФФФ" — https://www.instagram.com/footballforumua/