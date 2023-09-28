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18-річний хавбек може перейти до топ-чемпіонату та до топ-клубу.

Центральний півзахисник Антверпена Артур Вермерен потрапив у сферу інтересів кількох топових клубів із топ-5 ліг Європи. Про це повідомляє HLN.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного бельгійця зацікавлені Барселона, Манчестер Юнайтед та дортмундська Боруссія.

Також наголошується, що молодий футболіст оцінюється у 30 мільйонів євро.

Цього сезону Вермерен провів 12 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

Також додамо, що цього місяця Артур дебютував у складі молодіжної збірної Бельгії U-21. Це сталося у матчі проти Казахстану (1:0), у якому він віддав гольову передачу.