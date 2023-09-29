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Португалець продовжує запалювати у Саудівській Аравії.

У рамках 8-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Ат-Таі приймав Ан-Наср. Гості здобули мінімальну перемогу завдяки голу та асисту 38-річного португальського нападника Кріштіану Роналду.

У першому таймі Роналду віддав гольову передачу на бразильського півзахисника Андерсона Таліску. Ближче до кінця другої половини зустрічі господарі зрівняли рахунок, відзначився нідерландський вінгер Вірджил Місіджан, найбільш відомий виступами за болгарський Лудогорець.

Майже на 83-й хвилині гри капітан Ат-Таі опорник Альфа Семеду зіграв рукою у власному штрафному майданчику після удару головою того ж Таліски. Призначений головним арбітром зустрічі пенальті впевнено реалізував Роналду, встановивши підсумковий рахунок.

Ат-Таі — Ан-Наср 1:2

Голи: Місіджан, 79 — Таліска, 32, Роналду, 87 (пен.)

Для Ан-Насра ця перемога стала дев'ятою поспіль в усіх турнірах. Станом на зараз, вони посідають 3-тю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду у цьому сезоні провів 9 поєдинків за Ан-Наср, в яких відзначився 10 голами і 6 асистами.