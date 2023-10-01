Німець проводить черговий солідний футбольний рік.
Тер Штеген, Getty Images
01 жовтня 2023, 18:57
Оголошено список воротарів з найбільшою кількістю матчів "на нуль" у топ-5 лігах. Лідирує у цьому списку воротар Барселони та збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген — 31 матч (19 "на нуль"). Про це йдеться на сайті transfermarkt.world
.
Топ-10 воротарів за цим показником виглядає так:
Марк-Андре тер Штеген (Барселона) — 31 матч (19 "на нуль")
Алекс Мерет (Наполі) — 26 матчів (13)
Іван Проведель (Лаціо) — 30 матчів (13)
Стів Манданда (Ренн) — 26 матчів (12)
Алекс Реміро (Реал Сосьєдад) — 30 матчів (12)
Еміліано Мартінес (Астон Вілла) — 27 матчів (11)
Аліссон (Ліверпуль) — 28 матчів (11)
Єван Діуф (Реймс) — 28 матчів (11)
Ваня Мілінкович-Савіч (Торіно) — 29 матчів (11)
Ян Облак (Атлетіко) — 21 матч (10)