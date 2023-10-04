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Марокко, Іспанія та Португалія стануть господарками мундіалю в 2030 році, проте перші три матчі турніру пройдуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї.

Ювілейний чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в 2030 році, приймуть Марокко, Іспанія та Португалія, проте перші три матчі цього мундіалю пройдуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї з нагоди 100-річчя з моменту проведення першого турніру.

Як повідомляє The Athletic, усі шість національних збірних вищезгаданих країн автоматично кваліфікуються на ЧС-2030, і це буде перший в історії розіграш футбольної світової першості, який проводитиметься на трьох континентах та в шістьох країнах.

Уругвай приймав та виграв перший чемпіонат світу в 1930 році, а Аргентина була фіналістом, тоді як штаб-квартира Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) розташована в Парагваї. КОНМЕБОЛ була єдиною футбольною конфедерацією, яка існувала на момент проведення мундіалю в 1930 році.

Відзначається, що після перших трьох матчів на ЧС-2030 збірні Уругваю, Аргентини, Парагваю та три їхні суперники відправляться до Марокко, Іспанії та Португалії на решту турніру. Церемонія відкриття, у свою чергу, все одно відбудеться в Марокко, Португалії чи Іспанії.

Також повідомляється, що Україна приєдналася до заявки Іспанії та Португалії в жовтні минулого року з пропозицією провести деякі матчі групового етапу чемпіонату світу-2030, проте через триваючу війну з росією готовність України до великого турніру до того моменту була і залишається під сумнівом.

Таким чином, нашу країну замінить Марокко - з самого початку марокканці мали намір зробити єдину заявку, перш ніж об'єднали зусилля з Іспанією та Португалією в березні.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу-2026 відбудеться в Канаді, Мексиці та Сполучених Штатах Америки, що стане першим випадком, коли мундіаль прийматиме більше двох країн.