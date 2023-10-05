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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 жовтня 2023 року.

Завершилася 588 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

ДБР завершило розслідування щодо Віктора Януковича та ще дев'ятьох екс-високопосадовців за організацію розстрілів Небесної сотні на Майдані. За даними розслідування, Янукович створив злочинну групу, куди також увійшли очільник МВС і його заступник, командувач внутрішніх військ МВС, голова СБУ із заступником, начальник ГУ МВС у Києві і заступник, командир Беркуту та міністр оборони. Посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції" та наказали розстрілювати мітингувальників 18-20 лютого.

"Наступальні операції на лінії фронту в Україні можливі ще півтора-два місяці, а потім погода ускладнить цей процес", — сказав координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

"В Україні будуть вибори, якщо буде гарантовано безпеку", — Зеленський в інтерв'ю Sky TG24.

"США передадуть Україні вилучену в Ірану зброю", — CNN. "Це повинно допомогти частково усунути гостру нестачу зброї, з якою стикаються ЗСУ. Про цю передачу США збираються оголосити вже цього тижня".

У ЗСУ повідомили, що США вже передали Україні конфісковану іранську зброю. Мова йде про 1,1 млн патронів калібру 7,62 мм.

"США та Україна разом вироблятимуть системи ППО на українській території. Перші результати співпраці будуть вже до кінця 2023 року", — голова Мінстратегпрому Камишин.

Польща скасує фінансову допомогу українськи біженцям у 2024 році. Представник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що, ймовірно, термін скасування дії допомоги почнеться в першому кварталі наступного року.

"Німеччина надасть Україні додаткові системи ППО для захисту зернових шляхів", – Bloomberg. Берлін надішле один додатковий ЗРК IRIS-T і більше десятка ЗСУ Gepard. Зброя має прибути в Україну до кінця цього року.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Тур’я Чернігівської області; Сорокине, Прогрес, Степок Сумської області; Стариця, Тихе, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Подолів Харківської області та Куземівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Новоселівського, Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Федорівка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області. Загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк та Олександро-Шультине Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районах Авдіїївки та Ласточкиного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, 6 атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Під артилерійським вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногірвка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Золотої Ниви, Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. Від авіаційних ударів постраждали Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Понятівка, Микільське Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів нараду з урядовцями – учора про неї домовилися в Харкові. У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам та людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт.

Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів.

Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!