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Допомагаємо та наближаємо перемогу України разом!

Бійці третьої Окремої штурмової бригади, що працює на східному напрямку фронту, потребували термінової допомоги з придбанням пікапа, який значно полегшить виконання бойових завдань. Про це вони написали в листі до редакції сайту Football.ua та прислали відповідне відеозвернення.

"Ми, бійці третьої Окремої штурмової бригади, яка працює на бахмутському напрямку, наразі маємо нагальну потребу придбати пікап. За допомогою звертаємось до редакції сайту Football.ua та Сергія Федоренка. Наближаємо перемогу разом", — записали вони у своєму відеозверненні.

Звітуємо, що завдяки вашій допомозі зібрано необхідну суму та придбано пікап. Наші захисники подякували всім небайдужим за те, що ми пришвидшуємо перемогу над російськими окупантами.

"Третя ОШБр дякує Football.ua, підписникам — всім, хто долучився до зборів та Сергію Федоренку за цей чудовий автомобіль. Слава нації! Смерть ворогам!", — сказали наші захисники.