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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 жовтня 2023 року.

Завершилася 591 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Росіяни обстріляли касетними снарядами село під Запоріжжям Внаслідок обстрілу села Біленьке, Запорізької області, загинула жінка, ще двоє людей травмовані.

- ЄС рішуче засудив ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю та назвав її "тероризмом у найогиднішій формі".

- СБУ затримала депутата-кума Медведчука за підозрою у рекеті.

- Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після безпрецедентної атаки з боку терористів ХАМАС.

- Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим.

Міноборони РФ заявили, що близько 18:00 у суботу Сили оборони України атакували територію окупованого півострова "переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200".

У місцевих соцмережах повідомляють про приліт у Джанкої. Також про гучний вибух повідомляли з Чорноморського, Красноперекопського і Джанкойського районів, у небі було видно інверсійний слід ракети.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степне Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Волфине, Писарівка, Грабовське, Порозок Сумської області; Уди, Плетенівка, Мілове Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Новолюбівки, Білогорівки Луганської області та Катеринівки, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кліщіївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Дачне, Північне, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Авдіїївки та Первомайського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Новобахмутівка, Керамік, Авдіївка, Опитне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 12 атак ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку під щільним вогнем артилерії та авіаційними ударами наші захисники відбили 8 атак ворога в районі Водяного Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в східніше Золотої Ниви Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Володиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники завдали авіаційного удару біля Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Лобкове Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Золота Балка, Нечаєве, Херсон та Широка Балка Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні від ранку – на постійному звʼязку з нашими дипломатами, з розвідкою. Через терористичний напад на Ізраїль та загрозу нашим громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України.

Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось.

Сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю – кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не жаліючи…

Терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки.

Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Жодної підтримки терористам!

Хай цінність людського життя та несприйняття терору будуть тими принципами, які нарешті обʼєднають увесь світ".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!