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Саудитів надихнув приклад Катару.

Федерація футболу Саудівської Аравії направила до ФІФА листа про намір провести ЧС-2034. Його підписав президент організації Ясір Аль-Місехал. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті федерації.

"Це другий крок надзвичайно захоплюючого шляху, який проходить наша нація. Минулого тижня ми оголосили про наші амбіції провести чемпіонат світу з футболу у 2034 році і ця офіційна заявка підтверджує прагнення втілити мрії нашого народу в реальність.

Чемпіонат світу з футболу-2034 – це наша пропозиція усьому світу стати свідками розвитку Саудівської Аравії, познайомитись з її культурою та стати частиною її історії. Ми сповнені рішучості представити максимально конкурентоспроможну заявку, яка також допоможе об'єднати світ за допомогою футболу", — заявив президент Федерації футболу Саудівської Аравії.