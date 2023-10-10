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32-річний футболіст вирішив повісити бутси на цвях.

Еден Азар вирішив завершити кар'єру футболіста. Про це повідомив бельгієць на своїй сторінці в Instagram.

"Потрібно прислухатися до себе і сказати "стоп" у потрібний момент. Після 16 років та більш ніж 700 зіграних матчів я вирішив завершити свою кар'єру професійного футболіста.

Я зміг здійснити мрію, я грав і отримував задоволення на багатьох полях по всьому світу. За час кар'єри мені пощастило познайомитися з чудовими тренерами, членами тренерських штабів і партнерами по команді – дякую всім за ці чудові часи, я сумуватиму за всіма вами.

Я також хочу подякувати клубам, за які я грав – Лілль, Челсі та мадридський Реал – і подякувати Федерації футболу Бельгії за те, що мене викликали до збірної", — написав бельгієць.

Азар розпочинав професійну кар'єру в Ліллі у 2007 році, у 2012-му він перейшов до Челсі. Його останнім клубом був Реал, за який бельгієць виступав із 2019 по 2023 рік. Також Азар провів 126 ігор за збірну Бельгії.