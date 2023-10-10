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У Саудівській Аравії хочуть розширити свій вплив на футбольній арені.

Афілійована до Саудівської Аравії як держави організація зацікавлена у придбанні європейського клубу, "подібного за розміром" до англійського Ньюкасла, повідомляє видання The Independent.

Пов'язане з державою утворення може посилити її вплив у спорті після придбання Ньюкасл Юнайтед та підйому саудівського чемпіонату. Марсель і Валенсія були визначені найкращими доступними на даному етапі варіантами для придбання.

На даний момент немає плані щодо здійснення будь-яких покупок через Фонд державних інвестицій, який володіє Ньюкаслом і чотирма клубами Про Ліги Саудівської Аравії. Проте, видання The Independent передає, що посередники, які працюють від імені пов'язаної з державою організації, досягли у закупівлі значного прогресу.

Згадані французький та іспанський клуби вважається привабливими через їхню величезну історичну спадщину, а також відносно погані результати, які означають, що є місце для величезного зростання за рахунок відносно обмежених інвестицій.

Валенсія вважалася більш привабливою за Марсель через лігу, в якій вона виступає, проте власник іспанського клубу не бажає продавати його, поки "Летючі миші" не переїдуть на новий стадіон. Забезпечити фінансування для Валенсії може роль Іспанії як одного з господарів чемпіонату світу-2030.

З огляду на ймовірно простіший процес придбання саудівці можуть сконцентруватися все ж на варіанті з марсельським Олімпіком.