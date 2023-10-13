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Football.ua розповідає про наступного опонента збірної України.

В черговому матчі кваліфікації до Євро-2024 збірна України зустрінеться із Північною Македонією. У цьому матеріалі познайомимося детальніше з колективом Благоє Мілевські.

Історія

Північна Македонія, як і всі колишні югославські країни, достатньо молода національна команда. Перший свій матч проти Словенії вона, до речі, виграла. Було це у 1993 році. Повноцінний дебют у кваліфікаціях великих турнірів стався перед Євро-1996. Новачок на міжнародній арені виглядав достатньо непогано, зумів відібрати очки в Данії, переможця континентального форуму на той момент, та Бельгії, хоча здобути вдалося лише одну перемогу у тій відбірковій групі.

Довгий час "червоні рисі" передбачувано зірок з неба не хапали, проте зміна у кваліфікації на чемпіонати Європи завдяки заснуванню Ліги націй дала команді непогану можливість вийти на турнір, якою вона і скористалася. Спершу вдалося зайняти третє місце у секстеті з Польщею, Австрією, Словенією, Ізраїлем та Латвією. Далі були виграні й стикові матчі проти Косова та Грузії.

Особливої уваги заслуговує ветеран Горан Пандєв. Найкращий гравець команди всіх часів забив переможний гол грузинам та вперше оформив вихід північномакедонців на великий форум. На ньому вийшло невдало — четверте місце у квартеті з Нідерландами, Австрією та Україною, проте практично в кожному матчі балканська команда виглядала достойно та могла претендувати принаймні на один бал, особливо створивши проблеми нашій збірній. Навіть старань колишнього володаря треблу із Інтером не вистачило, він оформив один асист на турнірі, проте цього було малувато.

У відборі на чемпіонат світу 2022 року відбулася сенсація — Північна Македонія зуміла обіграти Німеччину на її ж полі. Окрім того, вийшла з другого місця у стикові поєдинки й несподівано пройшла там Італію, проте з Португалією тягатися особливо не вийшло.

Тепер команда Благоя Мілевські спробує потрапити на наступний континентальний турнір. Поки що справи в північномакедонців ідуть непогано, вони мають однакову кількість балів з Україною та Італією, тому точно спробують створити чергову несподіванку.

Говорячи про символ Північної Македонії — червону рись, варто зазначити, що це достатньо рідкісна тварина, яка проживає на території балканських країн. У межах північномакедонських земель їх залишилося кілька десятків представників, а на п'ятдесяти динарах (місцева валюта) є зображення цього виду.

Стадіон

Головним стадіоном Північної Македонії є Тодор Проескі, що знаходиться у столиці країни Скоп'є. Вміщує понад 36 000 вболівальників.

Втім, цього разу Україна зіграє з даним опонентом вдома, тому ареною матчу буде ЕПЕТ Арена — домашній стадіон празької Спарти. Він розрахований на 18 000 глядачів.

Тренер

Благоє Мілевські очолює збірну Північної Македонії з 2021 року. Раніше він працював у команді до 21 року, прийшов до основної збірної "червоних рисей" одразу після чемпіонату Європи.

Свого часу наставник працював у одному з північномакедонських флагманів — Вардарі, а також встиг поїхати до Ізраїля, де тренував місцевий Ашдод. З першим йому вдалося виграти чемпіонат ПМ, який поки залишається єдиним трофеєм у його тренерській кар'єрі.

Головна зірка

Еліф Ельмас є одним з найважливіших футболістів у балканському колективі та її головною зіркою.

Його молодіжна кар'єра почалася у 2004 році в команді Работнічкі зі столиці Північної Македонії. Дебют у вищому дивізіоні відбувся у 2015 році, в цілому він провів 44 матчі в чемпіонаті та забив 7 голів.

У 2017 році відбувся трансфер до Фенербахче, але через бюрократичні проблеми вдалося дебютувати у турецькому дивізіоні лише через півроку. В Стамбулі були не надто потужні цифри результативності й це все одно не змусило Наполі відмовитися від трансферу. Понад 16 мільйонів євро заплатив італійський клуб. Навряд чи ця інвестиція не виправдала себе, тому що Еліф став важливою частиною команди, в тому числі у чемпіонському сезоні, коли було здобуто золоті медалі вперше за багато років.

В збірній він також став ключовим, хоча до рекорду за кількістю голів Горана Пандєва ще далеко, проте практично половину завдання центральний півзахисник виконав, наразі він має на своєму рахунку 14 м'ячів, що на 16 менше головного рекордсмена країни.

Попередні зустрічі із Україною

Вперше українці зустрілися з північномакедонцями у товариській зустрічі 2003 року. Тоді був рахунок 0:0, а ось через рік, знову в товариському матчі, поступилися 0:1. Потім шляхи команд перетнулися у кваліфікації Євро-2016. Двічі команда Михайла Фоменка перемогла, у першому поєдинку завдяки голу Сергія Сидорчука в першому таймі, в другому — завдяки точним пострілам Євгена Селезньова та Артема Кравця. Далі була зустріч на чемпіонаті Європи 2020 року, де вдалося виграти 2:1 завдяки м'ячам Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука.

А в першій грі до Євро-2024 були 3:2 із голами Іллі Забарного, Юхима Коноплі та Віктора Циганкова і доволі емоційний камбек. Подивимось, як буде на цей раз.

Тактичний план

Північна Македонія грає в достатньо сміливому стилі. Колектив Благоє Мілевські намагається персонально у пресингу і зустрічати суперника доволі високо. Фактично, "червоні рисі" можуть накривати опонента вже при білд-апі, до того ж їм не важливо, яка саме команда грає проти них — чи то італійці, чи то мальтійці. Нерідко ця тактика приносить успіх, наприклад, з Україною вдалося вигравати 2:0 по ходу першого тайму та створювати багато проблем.

В позиційній обороні є слабка сторона в плані висування вперед на футболіста протилежної команди, що призводить до великих розривів в лініях. Туди можуть вриватися гравці та створювати небезпеку. Особливо це стосується флангів. Латералі можуть перебувати у позиції, коли вони змушені реагувати на підключення вінгера чи крайнього захисника, а також компенсувати простір за центральним захисником.

Присутній і поганий контроль глибини та зон завершення. Туди можна максимально швидко намагатися доставити м'яч, що може бути доволі ефективною тактикою.

В атаці північномакедонці достатньо активні, намагаються активно атакувати зони завершення за рахунок форварда та вінгерів. До речі, якщо говорити про контрпресинг і повернутися до оборони, то варто зазначити небезпеку на флангах, де в разі перехоплення є можливість одразу дістатися штрафного майданчика та створити потенційний гольовий момент, саме так було забито гол із Мальтою.

Окрім того, Північна Македонія дуже небезпечна на стандартах. Практично всі голи колективу у кваліфікації Євро-2024 було забито зі штрафних, кутових тощо.

Отже, небезпечний опонент з вмінням якісно грати без м'яча. Просто із ним точно не буде, що і довела попередня зустріч на виїзді.

Втім, сподіваємося на перемогу нашої команди. Якщо зіграти грамотно протягом усього поєдинку, є великі шанси здобути три пункти.