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Півзахисник розповів, чому насправді перейшов до Аль-Ахлі.

Влітку Габріель Вейга привернув увагу з боку Наполі, Манчестер Сілі, Челсі та інших європейських клубів, але зрештою перейшов із Сельти до Аль-Ахлі.

Вейга розповів, чому ухвалив таке рішення.

"Я перейшов не через гроші. Я розумію, що кожен має свою думку, але були й інші аспекти, які схилили чашу ваг.

Серед усіх варіантів, які я мав, цей найкраще дозволяв мені зростати як футболісту і змужніти в лізі, яка сильно прогресує", — наводить слова Вейге Diario Sport.

Зазначимо, що Вейга провів 5 матчів за нову команду.