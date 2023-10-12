Півзахисник розповів, чому насправді перейшов до Аль-Ахлі.
ГАБРІ ВЕЙГА - OK FICHAJES
12 жовтня 2023, 11:26
Влітку Габріель Вейга привернув увагу з боку Наполі, Манчестер Сілі, Челсі та інших європейських клубів, але зрештою перейшов із Сельти до Аль-Ахлі.
Вейга розповів, чому ухвалив таке рішення.
"Я перейшов не через гроші. Я розумію, що кожен має свою думку, але були й інші аспекти, які схилили чашу ваг.
Серед усіх варіантів, які я мав, цей найкраще дозволяв мені зростати як футболісту і змужніти в лізі, яка сильно прогресує", — наводить слова Вейге Diario Sport.
Зазначимо, що Вейга провів 5 матчів за нову команду.