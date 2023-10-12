Інше

Цікава ініціатива.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) обговорює дозвіл на трансляцію переговорів суддів ВАР у прямому ефірі. Про це повідомляє The Guardian.

Наразі трансляцію переговорів суддів ВАР у прямому ефірі заборонено, але голова Футбольної асоціації Англії Марк Буллінгем, який також є директором IFAB, розповів, що в організації обговорювали зміну правил щодо цього.

"Як правило, з цього приводу є розкол. Досить часто він виникає між фахівцями з маркетингу та суддями. Наша точка зору, якщо дивитися на ситуацію з позиції маркетингу та комерції, полягає в тому, що прозорість – це справді добре. Ми хочемо, щоб фанати отримали максимум вражень.

Моя особиста думка така: питання про пряму трансляцію переговорів буде виникати, тому що більша прозорість покаже, яка важка робота судді. Це спрацьовувало в інших видах спорту.

Думаю, ми робимо крок у правильному напрямку, коли починаємо оголошувати рішення та пояснювати, чому воно було саме таким. Давайте подивимося, чи це призведе до подальшого прогресу", — зазначив Марк Буллінгем.