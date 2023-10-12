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Почалася передвиборча кампанія до Чемпіонату світу-2034.

Центральний захисник Аль-Хіляля Каліду Кулібалі висловився стосовно рівня та перспектив саудівського футболу. Його слова наводить сайт calciomercato.com.

"Країна мене здивувала, місто також. Мені подобається тут жити. Люди шанобливі, вони одразу ж розташували мене до себе.

Трохи спекотно, але це чудовий досвід. Є багато відмінностей із Європою. Тут дуже жарко, через що нам доводиться тренуватися вечорами, о 7-8 годині вечора.

Я відкрив багато нового. У них тут дуже великі плани, вони хочуть залучити якнайбільше топових футболістів, але вони не беруть гравців навмання. Перед тим як когось купувати, футболіста ретельно вивчають.

Зараз, поки що футбол тут, не на рівні Європи, але в майбутньому саудівський чемпіонат стане дуже сильним. Деякі арабські футболісти зможуть грати в Європі, вони дуже сильні", — сказав сенегалець.