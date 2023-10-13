Попкорн, як то кажуть, не біляш.
Неймар, Getty Images
13 жовтня 2023, 18:50
Після матчу відбору до ЧС-2026 між Венесуелою та Бразилією (1:1) стався неприємний епізод. Один з фанатів кинув пакет з попкорном у капітана "селесао" Неймара. Свій коментар з приводу цього інцидента дав бразильський нападник.
"Сумно, дуже сумно. Я сюди не у відпустку приїжджаю, я приїхав займатися тим, що найбільше люблю – грати у футбол і захищати країну. Очевидно, що ми робимо все, що в наших силах, викладаємось на повну, але часто результату немає. Це не те, на що очікують вболівальники.
Кидок цього вболівальника... Я навіть не бачив, що це було, зрозумів тільки, коли до мене прилетіло. Я дуже рознервувався, я засуджую таке ставлення. Не треба це робити, це дуже погано для футболу.
Людина, яка займається подібними речами, неосвічена. Він не зможе виховати свою дитину якнайкраще.
Якщо він такий незадоволений, нехай краще потренується і вийде на поле замість мене", — сказав Неймар.
Неймар у складі збірної Бразилії провів 127 матчів та забив 79 голів.