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Попкорн, як то кажуть, не біляш.

Після матчу відбору до ЧС-2026 між Венесуелою та Бразилією (1:1) стався неприємний епізод. Один з фанатів кинув пакет з попкорном у капітана "селесао" Неймара. Свій коментар з приводу цього інцидента дав бразильський нападник.

"Сумно, дуже сумно. Я сюди не у відпустку приїжджаю, я приїхав займатися тим, що найбільше люблю – грати у футбол і захищати країну. Очевидно, що ми робимо все, що в наших силах, викладаємось на повну, але часто результату немає. Це не те, на що очікують вболівальники.

Кидок цього вболівальника... Я навіть не бачив, що це було, зрозумів тільки, коли до мене прилетіло. Я дуже рознервувався, я засуджую таке ставлення. Не треба це робити, це дуже погано для футболу.