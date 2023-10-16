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Італієць не проти повернення у рідній клуб.

Італійський півзахисник катарського Аль-Арабі Марко Верратті розповів про свої плани на майбутнє, передає Corriere dello Sport, посилаючись на слова гравця Rete8.

У вересні 30-річний Верратті покинув ПСЖ, щоб приєднатися до Аль-Арабі. У Парижі він провів 11 років, а перейшов туди з італійської Пескари за 12 мільйонів євро. Саме у цьому клубі півзахисник може завершити свою кар'єру.

"Перед тим, як я піду на пенсію, я думаю, що повернуся, щоб грати за Пескару. Я зроблю це для своїх друзів і моєї сім'ї, а зараз я завжди дивлюся матчі "б'янкадзуррі" по телевізору", — поділився італієць.

Його контракт з Аль-Арабі розрахований до липня 2025 року, тож у сезоні 2025/26 він зможе приєднатися до іншого клубу, якщо не продовжуватиме діючу угоду з катарцями.

Наразі Пескара виступає у групі В Серії С, посідаючи у турнірній таблиці 3-те місце після семи зіграних поєдинків.

Команду очолює 76-річний чех Зденек Земан, під керівництвом якого Верратті провів 32 матчі за Пескару у сезоні 2011/12. Загалом, на рахунку італійського півзахисника 78 поєдинків за команду з рідного для нього міста. У них він відзначився двома голами та 11 асистами.