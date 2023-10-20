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Це буде перша робота для "Чіно" в якості головного тренера.

Насьйональ з чемпіонату Уругвая на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Альваро "Чіно" Рекоби на посаду головного тренера першої команди.

47-річний уругваєць підписав із командою контракт, терміни дії якого не повідомляються.

Відзначимо, що для "Чіно" цей досвід буде першим в якості головного тренера першої команди.

Після шести турів Насьйональ займає шосту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Уругвая, набравши дев'ять очок.