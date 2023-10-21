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Фінал чемпіонату світу більше ніж просто футбол.

Марокко приєдналося до заявки Іспанії та Португалії на ЧС-2030 у березні. Нещодавно, ФІФА оголосила, що турнір пройде в цих країнах, але три стартові матчі чемпіонату світу відбудуться в Аргентині, Уругваї та Парагваї.

Як зазаначає The Times, Марокко наполегливо вимагає право проведення фінального матчу турніру, хоча від самого початку планувалося, що він пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді. Ця ситуація викликала напругу між країнами-господарками турніру.

Очікується, що Іспанія, Марокко та Португалія мають дійти єдиної позиції найближчими місяцями. Остаточне рішення залежатиме від ФІФА.