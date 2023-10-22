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Француз підняв гостре питання.

Колишній захисник Монако, Парми, Ювентуса, Барселони та збірної Франції Ліліан Тюрам висловився про проблему расизму. Його слова наводить відоме французьке видання L’Équipe.

"В мене склалося враження, що ми говоримо про расизм поверхово. Начебто це особисте явище, що стосується "нехороших" людей. Ні, це політична ідеологія з історичною глибиною. Протягом століть світ будувався на перевазі білих і всі це знають.

Елементарний доказ цього – коли я виступаю публічно, я ставлю просте питання: "Хто тут хотів би, щоб до нього ставилися так, як ставляться у суспільстві до чорношкірих людей?". Ніхто не піднімає руку", — сказав чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції.