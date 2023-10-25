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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 жовтня 2023 року.

Завершилася 608 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- ЗСУ ведуть наступ на двох напрямках і виснажують росіян на всій лінії фронту;

- Україна отримала від ЄС дев’ятий транш допомоги в розмірі €1,5 млрд;

- Системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard: Німеччина готує для України зимовий пакет допомоги на €1,4 млрд;

- Кількість штурмів Авдіївки знизилася, за 5 днів там знищено 2,4 тис окупантів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Леонівка Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Леонівка Чернігівської області; Степок, Грабовське, Попівка Сумської області; Плетенівка, Козача Лопань, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Синьківки та Іванівка Харківської області. Тут Силами оборони відбито 8 атак загарбників. Також російські окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Сіверська та Виїмки Донецької області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Сіверськ, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Авіаційного удару зазнала Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, де силами оборони відбито 6 атак ворога. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де силами оборони відбито близько 20 атак ворога.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського. Українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Новомихайлівки, Пречистівки, південніше Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Гуляйпільське, Білогір’я, Роботине, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Козацьке, Микільське Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Зеленівка Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ знищено 12 артилерійських засобів та логістичний хаб противника.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 608-го дня війни