Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.
Габріель Жезус, Getty Images
26 жовтня 2023, 08:58
Матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні уявлення щодо позицій команд у групах перед майбутніми іграми.
Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.
До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:
– Габріель Жезус (Арсенал) / гол + гольовий пас у матчі проти андалузької Севільї (2:1);
– Давід Раум (РБ Лейпциг) / гол + гольовий пас у матчі проти сербської Црвени Звезди (3:1);
– Сантьяго Хіменес (ПСВ) / дубль у матчі проти римського Лаціо (3:1);
– Еванілсон (Порту) / хет-трик у матчі проти бельгійського Антверпена (4:1).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.