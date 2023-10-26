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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні уявлення щодо позицій команд у групах перед майбутніми іграми.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Габріель Жезус (Арсенал) / гол + гольовий пас у матчі проти андалузької Севільї (2:1);

– Давід Раум (РБ Лейпциг) / гол + гольовий пас у матчі проти сербської Црвени Звезди (3:1);

– Сантьяго Хіменес (ПСВ) / дубль у матчі проти римського Лаціо (3:1);

– Еванілсон (Порту) / хет-трик у матчі проти бельгійського Антверпена (4:1).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.