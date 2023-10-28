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У топ-3 не потрапив чотириразовий володар нагороди Сон Хин Мін.

Азіатська футбольна конфедерація на своєму офіційному сайті назвала список претендентів на особисті нагороди за підсумками 2022 року.

На звання найкращого гравця Азії на міжнародному рівні претендують троє футболістів — півзахисник Порту та збірної Ірану Мехді Таремі, хавбек Брайтона та збірної Японії Каору Мітома та корейський захисник Баварії Кім Мін Дже.

За нагороду найкращого футболіста року в Азії боротимуться австралієць Метью Лекі з Мельбурна, катарець Алмоез Алі з Аль-Духаїля та саудівець Салем Аль-Давсарі з Аль-Хіляля.

Також АФК назвала імена номінанток на звання найкращої футболістки року — австралійка Саманта Керр із Челсі, китаянка Чжан Ліньянь із Гуанчжоу та японка Сакі Кумагаї із Баварії.

Зазначимо, що за останні вісім років чотири рази нагороду найкращому гравцю Азії на міжнародному рівні забирав нападник Тоттенгема Сон Хин Мін, проте цього разу він не потрапив до трійки претендентів.