Українки здолали Грецію у 4-му поєдинку групового етапу турніру.
Жіноча збірна України, фото УАФ
31 жовтня 2023, 19:32
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Націй жіноча збірна України мінімально здолала збірну Греції.
Перші три поєдинки українки програли, а от у цьому турі їм нарешті вдалося здобути 3 очки. Перемогу "синьо-жовтим" подарував гол півзахисниці харківського Житлобуду-1 Дар'ї Апанащенко.
Україна — Греція 1:0
Гол: Апанащенко, 32
Попередження: Георганці, 90
Україна: Келюшик, Подольська, Корсун, Шматко, Петрик, Апанащенко, Семків, Гірин (Панцулая, 79), Кравчук, Овдійчук (Андрухів, 51), Глущенко (Калініна, 88)
Греція: Насі, Патерна (Георгіу, 63), Палама, Сідіра, Мітку, Какамбукі, Марку, Саррі, Конгулі (Пападопулу, 88), Спірідоніду (Георганці, 63), Яннака (Морайту, 56)
Наступний поєдинок групового етапу Ліги націй українки проведуть 1 грудня у польському місті Стальова Воля. Їхніми суперницями будуть представниці збірної Польщі.
Турнірне положення у групі B3 наразі наступне: