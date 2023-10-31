У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Націй жіноча збірна України мінімально здолала збірну Греції.

Перші три поєдинки українки програли, а от у цьому турі їм нарешті вдалося здобути 3 очки. Перемогу "синьо-жовтим" подарував гол півзахисниці харківського Житлобуду-1 Дар'ї Апанащенко.

Україна — Греція 1:0

Гол: Апанащенко, 32

Попередження: Георганці, 90

Україна: Келюшик, Подольська, Корсун, Шматко, Петрик, Апанащенко, Семків, Гірин (Панцулая, 79), Кравчук, Овдійчук (Андрухів, 51), Глущенко (Калініна, 88)

Греція: Насі, Патерна (Георгіу, 63), Палама, Сідіра, Мітку, Какамбукі, Марку, Саррі, Конгулі (Пападопулу, 88), Спірідоніду (Георганці, 63), Яннака (Морайту, 56)

Наступний поєдинок групового етапу Ліги націй українки проведуть 1 грудня у польському місті Стальова Воля. Їхніми суперницями будуть представниці збірної Польщі.

Турнірне положення у групі B3 наразі наступне: