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Фанати у відповідь звинуватили керівництво клубу в нещирості та пригадали війну в Україні.

Останній матч шотландського Селтіка в Лізі чемпіонів УЄФА проти мадридського Атлетіка (2:2) запам’ятався запеклою боротьбою та певними неспортивними моментами, пов’язаними з поведінкою фанатів на трибунах Селтік Парк.

Керівництво "кельтів" напередодні того протистояння попередило вболівальників про необхідність утримуватись від будь-яких згадок про війну поміж Ізраїлем та Палестиною під час міжнародного матчу команди, однак до представників клубу не дослухались.

Відоме фанатське угрупування Green Brigade перед початком матчу роздавало за межами стадіону прапори Палестини, які в підсумку стали частиною імпровізованої хореографії на трибунах уже під час самої гри.

Окрім цього, були помічені банери з написами "Свободу Палестині" та "Перемогу — опору", які були присутні до цього ще на матчах чемпіонату Шотландії.

Через це УЄФА відкрив дисциплінарне провадження відносно Селтіка, тоді як сам клуб наразі вирішив перехопити ініціативу та жорстко вирішити питання з власними вболівальниками.

У підсумку, близько 200 членів Green Brigade отримали повідомлення, щодо анулювання їхніх абонементів на цей сезон, а згодом і заборону на відвідування гостьових матчів за участі команди.

Представники фанатського угрупування у відповідь заявили, що "вважають палестинців пригніченими" і прирівняли їх життя з історією самого клубу, засновники якого свого часу мусили тікати з Ірландії до Шотландії через переслідування.

Також Green Brigade звинуватили керівництво Селтіка в нещирості, порівнявши цей випадок із реакцією на агресію росії проти України.