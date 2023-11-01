Інше

На нагороду претендують 30 футболістів.

Африканська конфедерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого африканського гравця за підсумками 2023 року.

Також стали відомими імена номінантів на інші індивідуальні нагороди.

Зазначається, що вперше буде представлено нагороду — найкращий воротар Африки. На неї номіновано десять голкіперів.

Найкращий гравець Африки: Рамі Бенсебаїні (Алжир і Боруссія Д), Ріяд Марез (Алжир і Аль-Ахлі), Едмонд Тапсоба (Буркіна-Фасо і Баєр), Андре-Франк Замбо Ангісса (Камерун і Наполі), Вінсент Абубакар (Камерун і Бешикташ), Ібрагіма Сангаре (Кот-д'Івуар і Ноттінгем Форест), Секу Фофана (Кот-д'Івуар і Ан-Наср), Шансель Мбемба (ДР Конго і Марсель), Фістон Маєле (ДР Конго і Піраміди), Махмуд Абдель Монейм (Єгипет і Ахлі), Мохамед Абдельмонем (Єгипет і Аль-Ахлі), Мохамед Ель-Шенаві (Єгипет і Аль-Ахлі), Мохамед Салах (Єгипет і Ліверпуль), Мохаммед Кудус (Гана і Вест Гем), Томас Парті (Гана і Арсенал), Серу Гірассі (Гвінея і Штутгарт), Ів Біссума (Малі і Тоттенгем), Ашраф Хакімі (Марокко і ПСЖ), Аззедін Унахі (Марокко і Марсель), Хакім Зієш (Марокко і Галатасарай), Соф'ян Амрабат (Марокко і Манчестер Юнайтед), Ях'я Джабране (Марокко і Віган), Яссін Буну (Марокко і Аль-Хіляль), Юсеф Ен-Несірі (Марокко і Севілья), Пітер Шалуліле (Намібія і Мамелоді), Віктор Осімген (Нігерія і Наполі), Садіо Мане (Сенегал і Ан-Наср), Пап Матар Сарр (Сенегал" і Тоттенгем), Персі Тау (Південна Африка і Аль-Ахлі), Мохамед Алі Бен Ромдан (Туніс і Ференцварош).

Найкращий воротар Африки: Мохамед Ель-Шенаві (Єгипет і Аль-Ахлі), Яссін Буну (Марокко і Аль-Хіляль), Андре Онана (Камерун і Манчестер Юнайтед), Ронвен Вільямс (Південна Африка і Мамелоді), Едуар Менді (Сенегал і Аль-Ахлі), Усама Бенбот (Алжир і Альгер), Юсеф Ель-Мотіє (Марокко і Віган), Джігуї Діарра (Малі і Молода Африка), Папе Мамаду Сі (Сенегал і Генерейшен Фут), Лендінг Баджі (Сенегал і Пікін).

Імена претендентів на інші номінації можна переглянути на офіційному сайті CAF.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року найкращим гравцем Африки було визнано вінгера Садіо Мане.