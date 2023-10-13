Кубок Африканских Наций

Турнір пройде у Кот-д'Івуарі у січні-лютому 2024 року.

В Абіджані відбулося жеребкування групового етапу Кубка африканських націй 2023 року, який відбудеться у Кот-д'Івуарі.

24 національні команди були поділені на шість груп по чотири збірні в кожній.

Група А: Кот-д'Івуар, Нігерія, Екваторіальна Гвінея, Гвінея-Бісау;

Група B: Єгипет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбік;

Група С: Сенегал, Камерун, Гвінея, Гамбія;

Група D: Алжир, Буркіна-Фасо, Мавританія, Ангола;

Група Е: Туніс, Малі, ЮАР, Намібія;

Група F: Марокко, ДР Конго, Замбія, Танзанія.

Турнір пройде у п'яти містах Кот-д'Івуару, де шість стадіонів приймуть матчі з 13 січня до 11 лютого 2024 року.

Спочатку КАН мав пройти з 23 червня по 23 липня 2023 року, проте організатори вирішили його перенести через очікувані несприятливі погодні умови.