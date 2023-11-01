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48-річний швейцарець спробує вивести команду із кризи.

Базель на своєму офіційному сайті одночасно оголосив про відставку головного тренера Гайко Фогеля та призначення на його місце Фабіо Челестіні.

Причиною звільнення 47-річного фахівця послужили невдалі результати команди — лише п'ять набраних очок після 11 турів та останнє місце у турнірній таблиці швейцарської Суперліги.

Угода із 48-річним швейцарцем Челестіні розрахована до кінця нинішнього сезону.

Останнім місцем його роботи був Сьон, який він залишив у березні цього року. До цього він очолював Террачину, Лозанну, Лугано та Люцерн.

Вже сьогодні Базель зіграє кубковий матч (1/8 фіналу) проти Крінса, який розпочнеться о 21:30 за київським часом.