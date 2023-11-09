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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні уявлення щодо позицій команд у групах перед майбутніми іграми.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Антуан Грізманн (Атлетіко) / дубль у матчі проти шотландського Селтіка (6:0);

– Родріго (Реал) / гол + гольовий пас у матчі проти португальської Браги (3:0);

– Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) / дубль у матчі проти швейцарського Янг Бойз (3:0);

– Сака (Арсенал) / гол + гольовий пас у матчі проти андалузької Севільї (2:0).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.